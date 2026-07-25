«Έκλεισε στην Ντουμπαι BC o Σενγκέλια - Εξέταζε την περίπτωση του ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με Ισπανικά Μέσα ο Τορνίκε Σενγκέλια συμφώνησε με την Ντουμπάι BC, με την ομάδα από τα Εμιράτα να πληρώνει το buy-out του παίκτη στην Μπαρτσελόνα. Την περίπτωση του Γεωργιανού εξέταζε και ο Ολυμπιακός.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Τορνίκε Σενγκέλια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ισπανικό «Εncestando» ο Γεωργιανός φόργουορντ συμφώνησε σε όλα με την Ντουμπάι και είναι έτοιμος να μετακομίσει στα Εμιράτα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο 34χρονος είχε δεχθεί προσφορές από Φενέρ, Παρτίζαν και Ολυμπιακό, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε την Ντουμπάι, η οποία πλήρωσε στην Μπαρτσελόνα το buy-out του παίκτη, ύψους 900.000 ευρώ.

Ο Σενγκέλια επιθυμούσε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με σκοπό να ενταχθεί σε μια ομάδα της Euroleague που θα έχει βλέψεις για την κατάκτηση του τίτλου.