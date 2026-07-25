«Έκλεισε στην Ντουμπαι BC o Σενγκέλια - Εξέταζε την περίπτωση του ο Ολυμπιακός»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Τορνίκε Σενγκέλια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ισπανικό «Εncestando» ο Γεωργιανός φόργουορντ συμφώνησε σε όλα με την Ντουμπάι και είναι έτοιμος να μετακομίσει στα Εμιράτα.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο 34χρονος είχε δεχθεί προσφορές από Φενέρ, Παρτίζαν και Ολυμπιακό, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε την Ντουμπάι, η οποία πλήρωσε στην Μπαρτσελόνα το buy-out του παίκτη, ύψους 900.000 ευρώ.
Ο Σενγκέλια επιθυμούσε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με σκοπό να ενταχθεί σε μια ομάδα της Euroleague που θα έχει βλέψεις για την κατάκτηση του τίτλου.
Dubai BC won the bid for signing Shengelia, per sources.— www.encestando.es (@webEncestando) July 25, 2026
🏀 Cuatro equipos han pujado por Shengelia y el jugador abandona el Barça para firmar con el Dubai BC https://t.co/HPvfB96bX3