Τι ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ - Ρεβάνς, λίστα και νέα κλήρωση

Μία γεμάτη εβδομάδα ξεκινάει (ξανά) για τον ΠΑΟΚ. Ρεβάνς κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, δήλωση ευρωπαϊκής λίστα και νέα κλήρωση.

Non stop σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα για τον Δικέφαλο, παρότι η σεζόν μόλις ξεκίνησε και βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου. Μετά το σημαντικό «διπλό» στην Πολωνία, οι ασπρόμαυροι ξεκίνησαν χθες (24/7) την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου (20:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι σήμερα θα πάρουν το απαραίτητο ρεπό και αύριο (26/7) Κυριακή επιστρέφουν στη Νέα Μεσημβρία για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους ενόψει της Ντιναμό Κιέβου. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η πρόβα τζενεράλε του Δικεφάλου για την εντός έδρας φετινής του πρεμιέρα, αλλά και τη «γνωριμία» του Αλέσιο Λίσι με την Τούμπα.

Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας οι καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου με τους Κόστιουκ-Λίσι αλλά και δύο παίκτες να ανοίγουν τα χαρτιά τους για τον επαναληπτικό.

Ρεβάνς και νέα ευρωπαϊκή λίστα

Την Πέμπτη (30/7) στις 20:45 θα γίνει η φετινή σέντρα για τα εντός έδρας παιχνίδια των ασπρόμαυρων, οι οποίοι καλούνται να υπερασπιστούν το 3-2 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό του Europa League, όπου θα συναντήσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.

Μία Τούμπα που πέρσι αποτέλεσε φρούριο για τον ΠΑΟΚ, με τη Θέλτα να είναι η μοναδική ομάδα που πέρασε με νίκη από τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Δικέφαλος εντός συνόρων παρέμεινε αήττητος εντός έδρας.

Λίγες ώρες αργότερα, την τελευταία μέρα του Ιουλίου (Παρασκευή 31/7), ο Δικέφαλος θα δηλώσει ξανά τη λίστα των 25 παικτών για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού, είτε πρόκειται για το Europa είτε για το Conference League.

Το βλέμμα από Δευτέρα στη Νιόν

Καινούρια εβδομάδα, καινούριος μήνας και ο ΠΑΟΚ θα έχει το βλέμμα του στη Νιόν της Ελβετίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των πλέι οφ των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων (3/8). Ίσως η πιο σημαντική κλήρωση των προκριματικών, καθώς είναι η τελευταία πριν τη League Phase.

Εφόσον ο Δικέφαλος τσεκάρει το εισιτήριο του κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, θα βρεθεί τόσο στην κλήρωση του Europa όσο και σε αυτή του Conference League. Στο σενάριο που οι ασπρόμαυροι γνωρίσουν τον αποκλεισμό από τους Ουκρανούς, θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και θα δώσουν το παρών μόνο στην κλήρωση του Conference League.

Αν οι Θεσσαλονικείς δώσουν «ραντεβού» με την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό του Europa League, θα είναι ισχυροί και στις δύο κληρώσεις, όμως αν η Χάμαρμπι φύγει με την πρόκριση απ' τις Βρυξέλλες, θα «τραβήξει» τον ΠΑΟΚ στους ανίσχυρους των πλέι οφ του Conference League.

