Κροατικά ΜΜΕ: «Ο Λιβάκοβιτς απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού»

Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού φαίνεται να έχει στραφεί πλέον στην επιστροφή του Ζοσέ Σα, τα κροατικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να συνδέουν τον σύλλογο του Πειραιά με τον πορτιέρε της Φενέρμπαχτσε.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, οι ερυθρόλευκοι βελτίωσαν την οικονομική τους πρόταση, φτάνοντας στο ύψος των απολαβών που λαμβάνει ο Λιβάκοβιτς στη Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, ο 30χρονος τερματοφύλακας φέρεται να απάντησε αρνητικά, απορρίπτοντας την προοπτική μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.
Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ντινάμο Ζάγκρεμπ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και παραμένει στο παιχνίδι της απόκτησής του, την ώρα που ο Κροάτης γκολκίπερ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με τη Φενέρμπαχτσε, χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική ομάδα.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη στην υπόθεση, με το μέλλον του Λιβάκοβιτς να εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Dominik Livaković has REJECTED Olympiacos, despite the Greek champions being ready to match his current salary at Fenerbahçe.— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 25, 2026
The decision keeps the door open for Dinamo Zagreb, who remain in talks with Fenerbahçe over a permanent return for their former… https://t.co/gOnFYecFAq pic.twitter.com/gNt5SvXDrb