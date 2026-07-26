Κροατικά ΜΜΕ: «Ο Λιβάκοβιτς απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού»

Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, ωστόσο από την Κροατία προκύπτει πως ο διεθνής τερματοφύλακας δεν απάντησε θετικά στην πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού φαίνεται να έχει στραφεί πλέον στην επιστροφή του Ζοσέ Σα, τα κροατικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να συνδέουν τον σύλλογο του Πειραιά με τον πορτιέρε της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, οι ερυθρόλευκοι βελτίωσαν την οικονομική τους πρόταση, φτάνοντας στο ύψος των απολαβών που λαμβάνει ο Λιβάκοβιτς στη Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, ο 30χρονος τερματοφύλακας φέρεται να απάντησε αρνητικά, απορρίπτοντας την προοπτική μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ντινάμο Ζάγκρεμπ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και παραμένει στο παιχνίδι της απόκτησής του, την ώρα που ο Κροάτης γκολκίπερ διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με τη Φενέρμπαχτσε, χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική ομάδα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη στην υπόθεση, με το μέλλον του Λιβάκοβιτς να εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό.