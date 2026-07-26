ΑΕΚ: Πως δούλεψε ο Νίκολιτς και όλα όσα περιμένει να δει στο σημερινό φιλικό 

H AEK δίνει φιλικό τεστ σήμερα το απόγευμα καθώς αντιμετωπίζει την Τσβόλε στο MAC³PARK stadion (σέντρα στις 16:00, Cosmote Tv). Αποστολή στην Ολλανδία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει την βασική του ενδεκάδα την οποία είναι φανερό πως δουλεύει εντατικά και θέλει να μοντάρει εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται. Ζητούμενο για τον Σέρβο τεχνικό είναι οι παίκτες του να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο όλα όσα δούλεψαν από την Πέμπτη μέχρι χθες σε επίπεδο build up, πρέσινγκ και επιθετική ανάπτυξη. Επίσης ο Νίκολιτς θέλει να δει βελτίωση και εξέλιξη συγκριτικά με τα φιλικά του πρώτου σταδίου και φυσικά άνοδο όσον αφορά τα επίπεδα ετοιμότητας και χημείας προκειμένου.

Από εκεί και πέρα θυμίσουμε πως ο Σέρβος χάρισε την χθεσινή πρωινή προπόνηση στους έντεκα που θα ξεκινήσουν σήμερα και τους πήγε στο γήπεδο το απόγευμα μόνο για τις τελικές δοκιμές και για να δουλέψει κάποια πράγματα. Η διαχείριση του Νίκολιτς σίγουρα κάτι δείχνει όχι μόνο για το πως αντιμετωπίζει το σημερινό φιλικό αλλά και συνολικά το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Ο Νίκολιτς έχει κατασταλάξει σε έναν κορμό παικτών και θέλει τις επόμενες ημέρες να αυξήσει τα επίπεδα ετοιμότητας και χημείας για να έχει έτοιμη και μοντερισμένη την ομάδα του εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Με βάση όσα δοκίμασε την Παρασκευή αλλά και με βάση το ποιοι έλειπαν χθες το πρωί , μπορούμε να πούμε πως έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιους έχει στο μυαλό του αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα που θα δούμε σήμερα. Ο Μπρινιόλι θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, οι Ρότα, Πήλιος στα άκρα, οι Μαρίν, Κάιρινεν στον άξονα, ο Κοϊτά αριστερά, ο Ζούμπκοφ δεξιά και οι Γιόβιτς, Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει η παραπάνω ενδεκάδα και πως θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς να διαχειριστεί τις αλλαγές του. Θυμίζουμε πως για την ΑΕΚ θα ακολουθήσουν άλλα δυο φιλικά τεστ μετά την Τσβόλε. Θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ την Τετάρτη 29 Ιουλίου και την Σεντ Τρούιντεν την Κυριακή 2 Αυγούστου. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια μαζί και με τη δουλειά στις προπονήσεις, ο Νίκολιτς θα επιχειρήσει να δουλέψει το πλανο που έχει στο μυαλό του τόσο για το Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ όσο και για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη για να εμφανίσει την ομάδα του με υψηλά επίπεδα ετοιμότητας.

Ποια είναι η Τσβόλε

H Τσβόλε αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία Ολλανδίας και το γήπεδο που παίζει είναι το MAC³PARK stadion χωρητικότητας 12.500 θέσεων στο οποίο θα διεξχθεί και το σημερινό φιλικό. Πέρυσι η ολλανδική ομάδα τερμάτισε μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβσμού και σώθηκε οριακά. H χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ βάσει transfermarkt ειναι στα €18.28 εκατ. ευρώ ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο Χένρι Φαν Ντερ Φεγκτ ο οποίος ανέλαβε πέρυσι το καλοκαίρι την ανδρική ομάδα (προηγουμένως ήταν στην Κ18).

Στην μεταγραφική αγορά η Τσβόλε δεν έχει κινηθεί ιδιαίτερα ενώ διαθέτει ένα ρόστερ αρκετά νεανικό όπως όλες οι ολλανδικές ομάδες. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Τσβόλε είναι ο Βέλγος σέντερ φορ Κοέν Κόστος που πέτυχε πέρυσι 12 γκολ (είχε και 6 ασίστ) σε 36 παιχνίδια, ενώ διαθέτει στο ρόστερ της και τον Ελληνοολλανδό (έχει γεννηθεί στη Σάμο αλλά έχει ολλανδική υπηκοότητα) Οδυσσέα Βελάνα που πέρυσθ έπαιξε 13 παιχνίδια και είχε 2 γκολ. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 16χρονος Ζαντιέλ Περέιρα Ντα Γκάμα ο οποίος ήδη έχει παίξει με την μεγάλη ομάδα και θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της Τσβόλε.