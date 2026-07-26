Θρίλερ με τη χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο: Ο «ενδιάμεσος κρίκος», τα ευρήματα στο σπίτι του και ο ισοβίτης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της αποτραπείσας επίθεσης με χειροβομβίδα, με φόντο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται πλέον ο ασύλληπτος Έλληνας προμηθευτής, ενώ ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον φερόμενο ως ηθικό αυτουργό μέσα από τις φυλακές Διαβατών.

Το «ποινικό παρελθόν» του καταζητούμενου και τα ευρήματα

Οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ενδιάμεσο κρίκο της υπόθεσης -έναν Έλληνα που διαφεύγει τη σύλληψη- από τον οποίο ο 30χρονος συλληφθείς φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα λίγη ώρα πριν από την αστυνομική επέμβαση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έκαναν έφοδο στο σπίτι του καταζητούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταζητούμενος είναι γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε συλληφθεί ως μέλος συμμορίας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ποιος είναι ο ισοβίτης των Διαβατών που «διέταξε» το χτύπημα

Ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης εμφανίζεται ένας βαρυποινίτης, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης στις φυλακές Διαβατών.

Πρόκειται για άτομο που κρατείται από το 2017, έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει έντονα τις διωκτικές Αρχές και για υποθέσεις ληστειών.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος συλληφθείς (αιγυπτιακής καταγωγής), στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 400 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως εκτελούσε τυφλά εντολές και δεν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενο του δέματος που παρέλαβε στη Γλυφάδα.

Στο στόχαστρο ο Ισίδωρος Ντογιάκος

Αν και η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το ποιος ήταν ο τελικός αποδέκτης του χτυπήματος, δικαστικές και αστυνομικές πηγές συγκλίνουν στο ότι κύριος στόχος ήταν ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Όπως αποκαλύπτεται, ο κ. Ντογιάκος είχε ενημερωθεί για την απειλή ήδη από την Τρίτη (21/7) και είχε απομακρυνθεί έγκαιρα από την κατοικία του. Παράλληλα, οι Αρχές είχαν ειδοποιήσει κι άλλα πρόσωπα που θεωρήθηκαν πιθανοί στόχοι, προχωρώντας σε άμεση ενίσχυση της προσωπικής τους φρουράς.

Πηγή: Ethnos.gr