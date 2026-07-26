«Πρόταση της Μπαχτσεσεχίρ στον Μίροτιτς, ενδιαφέρεται και η Μάλαγα»

Η Μπαχτσεσεχίρ έκανε πρόταση στον Νίκολα Μίροτιτς, τον οποίο τσεκάρει και η Μάλαγα.

Όπως αναφέρει το «Sport», η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση στον Μαυροβούνιο άσο και περιμένει την απάντησή του, την ίδια στιγμή που και η Μάλαγα ενδιαφέρεται για τον παίκτη κι αναμένεται να κάνει την κίνησή της.

Ο Μίροτιτς έχει προτεραιότητα την Euroleague, αλλά αν δεν βρει μία πρόταση που να τον ικανοποιεί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θα εξετάσει σοβαρά αυτή της Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Μαυροβούνιος άσος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Μονακό στην Euroleague είχε 11 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ μέσο όρο.