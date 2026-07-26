Η Τζόουνς MVP στο All-Star Game του WNBA

Η σέντερ των New York Liberty, Τζόνκελ Τζόουνς, κέρδισε τον τίτλο της πιο βελτιωμένης παίκτριας του WNBA, της έκτης γυναίκα της χρονιάς και τις διακρίσεις MVP του πρωταθλήματος, σε διάστημα μόλις πέντε σεζόν στην αρχή της καριέρας της.

Μετά τον τίτλο της MVP των τελικών το 2024, τα ξημερώματα σήμερα (26/7) πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στην τροπαιοθήκη της, κατακτώντας τον τίτλο της MVP του All-Star Game του WNBA, που διεξήχθη στο Σικάγο.

Η Τζόουνς πέτυχε 22 πόντους, πήρε 13 ριμπάουντ και «μοίρασε» οκτώ ασίστ, οδηγώντας την Team Spoon στην νίκη με 129-122 επί της Team Coop.

Αναλογιζόμενη τα... κατορθώματα της, αφιέρωσε τον τίτλο στην εκλιπούσα θεία της, ενώ ενθάρρυνε τους νεαρούς φιλάθλους να επιμένουν σε κάθε προσπάθεια τους.

«Απλώς επιμείνετε σε αυτό. Δουλέψτε καθημερινά. Εμπιστευθείτε τους προπονητές σας. Εμπιστευθείτε τους ανθρώπους που θέλουν το καλύτερο για εσάς. Καταλάβετε ότι είναι ένα ταξίδι. Θα υπάρξουν υψηλά, θα υπάρξουν χαμηλά. Αλλά πρόκειται απλώς για το να είστε συνεπείς κάθε ημέρα και, τελικά, η δουλειά θα φανεί».

Ο αγώνας All Star Game συγκέντρωσε ρεκόρ προσέλευσης θεατών (σ.σ. 19.783), οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση στο United Center, έδρα των Chicago Bulls του NBA.

«Αυτό το πλήθος απόψε ήταν προφανώς απίστευτο και κατάφερε να καταρρίψει ένα ρεκόρ προσέλευσης», δήλωσε η σταρ των Indiana Fever, Κέϊτλιν Κλαρκ της Team Spoon και πρόσθεσε: «Και κάθε φορά που παίζεις στο United Center, είναι πραγματικά διασκεδαστικό».

Ενώ η Σκάϊλαρ Ντίγκινς παραμένει η μόνη παίκτρια που κατέγραψε ένα All-Star triple-double, πετυχαίνοντας το κατόρθωμα την περασμένη σεζόν, η Τζόουνς και η συμπαίκτρια της στην Team Spoon, Ολίβια Μάϊλς, έθεσαν σε... κίνδυνο αυτό το ρεκόρ.

Η Μάϊλς, rookie point guard των Minnesota Lynx, σημείωσε 11 πόντους, «μάζεψε» 12 ριμπάουντ κι έδωσε οκτώ ασίστ, στον αγώνα όπου η ομάδα της προηγήθηκε με έως και 18 πόντους διαφορά.

«Ήταν διασκεδαστικό. Θα το έκανα ξανά», είπε η Μάϊλς, η οποία ήταν η μοναδική rookie που επιλέχθηκε για τον αγώνα.

Οι Αλίσα Γκρέϊ (19 πόντοι), Κλαρκ (17), Αϊτζα Ουίλσον (12), Κόρτνεϊ Γουίλιαμς (12), Νέκα Ογκουμίκε (11) κα Κίκι Ιριάφεν (10) πέτυχαν επίσης με διψήφιο αριθμό πόντων για την Team Spoon, ενώ η Κέλσι Μίτσελl της Team Coop από την Ιντιάνα, ήταν η πρώτη σκόρερ με 28 πόντους και 11/19 σουτ.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αγαπώ το παιχνίδι. Πρέπει να δώσω ό,τι έχω να δώσω σε αυτό και πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», σχολίασε η Μίτσελ.