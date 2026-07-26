Ο Λεμπρόν πήγε στους Σίξερς και οι τιμές των εισιτηρίων στον Θεό!

Η απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς από τους Σίξερς πήγε στα εισιτήρια της ομάδας της Φιλαδέλφεια στον Θεό!

Τρομερή άνοδο στις τιμές των εισιτηρίων της preseason για τους Σίξερς, με τον κόσμο να επιθυμεί να δει τον «βασιλιά» με τη φανέλα της ομάδας της Φιλαδέλφεια και να πρέπει να το πληρώσει ακριβά.

Είναι χαρακτηριστικό πως για το πρώτο φιλικό των Σίξερς κόντρα στους Σέλτικς στις 16 Οκτωβρίου στο «Xfinity Mobile Arena» η χαμηλότερη τιμή του εισιτηρίου εκτινάχθηκε από τα 107 δολάρια στα 540!

Κι όλα αυτά την στιγμή που οι φίλοι της ομάδας της Φιλαδέλφεια μπορούν να πάρουν μόνο εισιτήριο για παιχνίδι της preseason, αφού ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.