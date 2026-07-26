Το τελευταίο αντίο στον Τζέιντεν Ανταμς

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους σημαντικές προσωπικότητες του νοτιοαφρικανικού ποδοσφαίρου και της πολιτικής, αποχαιρέτησαν το Σάββατο (25/7) σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή τον Τζέιντεν Άνταμς.

Ο μέσος της Μαμελόντι Σάνταουνς και της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής, «έφυγε» από τη ζωή στις 11 Ιουλίου, σε ηλικία 25 ετών, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η τελετή, που περιλάμβανε λουλούδια, μουσική, απαγγελία ποιημάτων και άναμμα κεριών, πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό συγκρότημα Κοετσένμπουργκ στο Στέλενμπος, τη νοτιοδυτική πόλη όπου μεγάλωσε ο Άνταμς και από την ομάδα της οποίας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Άνταμς πέθανε στο Κέιπ Τάουν υπό συνθήκες που εξακολουθούν να ερευνώνται από την αστυνομία, αφού η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του με τους «Μπαφάνα Μπαφάνα» στο Μουντιάλ του 2026.

«Αν και δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακόμη θα μπορούσε να πετύχει ο Τζέιντεν Άνταμς, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ήταν. Ήταν ένας περήφανος διεθνής με τους Μπαφάνα Μπαφάνα, πρωταθλητής Αφρικής, συμμετέχων σε Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Στέλενμπος», δήλωσε ο πρόεδρος της Μαμελόντι Σάνταουνς, Τλόπι Μοτσέπε.

«Πάνω απ' όλα όμως ήταν γιος, αδελφός και πατέρας. Και πιστεύω ότι αυτοί ήταν οι τίτλοι που ο Τζέιντεν εκτιμούσε περισσότερο», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος, υπογραμμίζοντας την ταπεινότητα και τις ικανότητες του ποδοσφαιριστή.

Ο Μοτσέπε απηύθυνε τα λόγια του μπροστά σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, πολλοί από τους οποίους φορούσαν την κίτρινη φανέλα της Μαμελόντι Σάνταουνς. Όλοι θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στον Άνταμς όχι μόνο με δάκρυα, αλλά και με τραγούδια και χορούς, τιμώντας τη ζωή ενός ανθρώπου που χαρακτήρισαν «ξεχωριστό».

Στην τελετή μίλησε επίσης ο πατέρας του Τλόπι και πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος τόνισε ότι ο Άνταμς «κατείχε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Νοτιοαφρικανών» και εξήρε τη στάση της Μαμελόντι Σάνταουνς, η οποία δεσμεύτηκε να στηρίξει την οικογένειά του ακόμη και πέρα από την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο υπουργός Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της Νότιας Αφρικής, Γκέιτον Μακένζι, υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της χώρας, Σίριλ Ραμαφόζα, είχε «λυπηθεί βαθιά» όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πριν από την τελετή, ο Μακένζι δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για τη Νότια Αφρική και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της περιοχής. Χάσαμε όχι μόνο έναν ποδοσφαιριστή, αλλά τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης που είχε ποτέ το Στέλενμπος».

Μετά τον θάνατο του Άνταμς, ο υπουργός σημείωσε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί και κάλεσε τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και το κοινό να αποφύγουν τις εικασίες.

Έκκληση για ψυχολογική στήριξη των ποδοσφαιριστών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νότιας Αφρικής (SAFA), Ντάνι Τζόρνταν, άδραξε την ευκαιρία για να τονίσει την ανάγκη οι ποδοσφαιριστές να λαμβάνουν όχι μόνο προπονητική καθοδήγηση, αλλά και ουσιαστική ψυχολογική και ανθρώπινη υποστήριξη.

«Έχουμε χάσει πολλούς ακόμη ποδοσφαιριστές κάτω των 25 ετών. Ως νοτιοαφρικανικό ποδόσφαιρο πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε τις πιέσεις που βιώνουν οι παίκτες, πιέσεις που συνήθως δεν μοιράζονται, επειδή όλη η προσοχή στρέφεται στην αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας», υπογράμμισε.

Πριν από τη δημόσια τελετή, μόνο τα μέλη της οικογένειας είχαν τη δυνατότητα να δουν τη σορό του Άνταμς, ενώ και η ταφή πραγματοποιήθηκε παρουσία αποκλειστικά των συγγενών του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της οικογένειας και στενή φίλη του ποδοσφαιριστή, Μπρεντίν Τζόνσον, οι οικείοι του Άνταμς δέχθηκαν τηλεφωνήματα και συλλυπητήρια μηνύματα από κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρλινγκ Χάαλαντ.