Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γεντβάι! (pic)

Ο Κροάτης στόπερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αφού η Αλ Σαμπάμπ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε την απόκτησή του.

O Γεντβάι δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με την Αλ Σαμπάμπ να απαλλάσσει τον Παναθηναϊκό από ένα βαρύ συμβόλαιο, με τον 30χρονο να αποτελεί παρελθόν μετά από τρεις σεζόν στο Τριφύλλι.

Ο Κροάτης ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, ως δανεικός από την Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ έναν χρόνο μετά αγοράστηκε από την ρωσική ομάδα και κατέγραψε συνολικά 95 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ.

Πλέον, ο Γεντβάι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Saudi Pro League, φορώντας την φανέλα της Αλ Σαμπάμπ, με τους Σαουδάραβες να καλωσορίζουν με ανάρτησή τους στα social media τον 30χρονο στόπερ.