Βασικός ο Τσιμίκας στη φιλική νίκη της Λίβερπουλ

Οι «Reds» στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο τους, άνοιξαν το σκορ με τον Μόρισον στο 13ο λεπτό, όμως η Σάντερλαντ απάντησε με τον Λε Φε στο 33', με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Κώστας Τσιμίκας αντικαταστάθηκε από τον Κέρκεζ, με την Σάντερλαντ τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους να παίρνει το προβάδισμα με τον Τουτέροφ.
Στο 57' ο Σομποσλάι ισοφάρισε σε 2-2 για την Λίβερπουλ, με τον Κιέζα στο 72' να δίνει και πάλι το προβάδισμα στους «reds», ενώ 86' ο Κούμας, διαμόρφωσε το τελικό 4-2 υπέρ της Λίβερπουλ.