Βασικός ο Τσιμίκας στη φιλική νίκη της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ επικράτησε της Σάντερλαντ με 4-2 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στις ΗΠΑ, με τον Κώστα Τσιμίκα να παίρνει φανέλα βασικού από τον Άντονι Ιραόλα.

Οι «Reds» στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο τους, άνοιξαν το σκορ με τον Μόρισον στο 13ο λεπτό, όμως η Σάντερλαντ απάντησε με τον Λε Φε στο 33', με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Κώστας Τσιμίκας αντικαταστάθηκε από τον Κέρκεζ, με την Σάντερλαντ τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους να παίρνει το προβάδισμα με τον Τουτέροφ.

Στο 57' ο Σομποσλάι ισοφάρισε σε 2-2 για την Λίβερπουλ, με τον Κιέζα στο 72' να δίνει και πάλι το προβάδισμα στους «reds», ενώ 86' ο Κούμας, διαμόρφωσε το τελικό 4-2 υπέρ της Λίβερπουλ.