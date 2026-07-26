Κόντης: «Δεχθήκαμε εύκολα γκολ, παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, μετά την φιλική ήττα από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, στάθηκε στα εύκολα γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, τονίζοντας ότι όσο κυλάει η προετοιμασία θα υπάρχει μεγαλύτερη βελτίωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Ό,τι παιχνίδι και να παίζουμε, είτε μεταξύ μας, είτε φιλικό, θέλουμε να έχουμε στόχο τη νίκη. Είχαμε δύο ημίχρονα, εμάς ήταν το πρώτο φιλικό, οι αντίπαλοι ήταν πιο έτοιμοι από εμάς, έχουν δώσει περισσότερα φιλικά και βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο στην προετοιμασία τους.

Είδαμε διάφορα πράγματα, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο πιο οργανωμένοι, ενώ στο δεύτερο δεχθήκαμε γκολ, αποσυντονιστήκαμε, δεν κρατήσαμε καθόλου τη μπάλα και δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή μας.

Όλα τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν φθηνά, δεν ξέρω αν το πρώτο ήταν οφσάιντ, εκεί στην εκτέλεση φάουλ, αλλά δεχθήκαμε εύκολα γκολ. Η προετοιμασία είναι για να δεις τα λάθη σου και ίσως αυτό το φιλικό να ήταν πιο δυνατό από ότι θέλαμε.

Είδαμε κάποιες αδυναμίες, η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Εμείς περιμένουμε κάποιους παίκτες ακόμα. Είναι σημαντικό που έπαιξαν και κάποια παιδιά από τις ακαδημίες. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι».