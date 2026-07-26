Οι Γκρίζλις έλυσαν το συμβόλαιο του Κάλντγουελ-Πόουπ - Άνοιξε ο δρόμος για τους Σίξερς!

Ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ έμεινε ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις και μόλις «καθαρίσει» από την λίστα των waivers θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Ο πολύπειρος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Γκρίζλις για την λύση του συμβολαίου του, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους Σίξερς για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με απολαβές στα 3.9 εκατ. δολάρια.

Μόλις ο Κάλντγουελ-Πόουπ «καθαρίσει» από την λίστα των waivers θα ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ των Σίξερς, για να ενώσει ξανά τις δυνάμεις του με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι δύο τους πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020 με την φανέλα των Λέικερς και πλέον θα συνεργαστούν ξανά στους Σίξερς, με στόχο να πάρουν ακόμη ένα πρωτάθλημα.

O «KCP» είναι ένας πολύπειρος 3 and D γκαρντ, που θα δώσει βάθος στον πάγκο των Φιλαδέλφεια 76ερς, με ενέργεια στην άμυνα και καλό σουτ στο τρίποντο, όταν βρίσκεται στο παρκέ.