«Κοντά σε συμφωνία με την Παρτιζάν ο Βιλντόζα»

Όπως αναφέρει το «Eurohoops», o Λούκα Βιλντόζα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, για να μετακομίσει από την Βίρτους Μπολόνια στην Παρτιζάν.
Εφόσον, επιτευχθεί οριστική συμφωνία, τότε ο Βιλντόζα θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν.
Ο Βιλντόζα, έχει αγωνιστεί ξανά στην Σερβία φορώντας την φανέλα του «αιώνιου» αντίπαλου της Παρτιζάν, τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ έχει αγωνιστεί και στους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
Luca Vildoza near a deal with Partizan Belgradehttps://t.co/yleahDWExn— Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 25, 2026