«Κοντά σε συμφωνία με την Παρτιζάν ο Βιλντόζα»

Ο Αργεντινός γκαρντ σύμφωνα με δημοσίευμα, βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνία με την Παρτιζάν, για να συνεχίσει την καριέρα του στη σερβική ομάδα.

Όπως αναφέρει το «Eurohoops», o Λούκα Βιλντόζα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, για να μετακομίσει από την Βίρτους Μπολόνια στην Παρτιζάν.

Εφόσον, επιτευχθεί οριστική συμφωνία, τότε ο Βιλντόζα θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν.

Ο Βιλντόζα, έχει αγωνιστεί ξανά στην Σερβία φορώντας την φανέλα του «αιώνιου» αντίπαλου της Παρτιζάν, τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ έχει αγωνιστεί και στους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!