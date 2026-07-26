Ο Μέσι είδε αγώνα στην τρίτη κατηγορία της Αργεντινής (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην γενέτειρά του, το Ροζάριο και έδωσε το παρών σε αναμέτρηση της τρίτης κατηγορίας του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, παρακολουθώντας την Leones FC, που ανήκει στην οικογένειά του.
Η εν λόγω ομάδα «τρέχει» από τον μεγάλο αδερφό του Μέσι, Ματίας, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να μπουστάρει τους ποδοσφαιριστές της Leones FC με την παρουσία του στο γήπεδο.
¡LEO PENDIENTE DEL ASCENSO!— Pablo Giralt (@giraltpablo) July 25, 2026
Lionel Messi dice presente en el encuentro entre Leones FC, club presidido por su hermano, y Central Córdoba de Rosario. pic.twitter.com/vyZlTFn7t8