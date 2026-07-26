Ο Μέσι είδε αγώνα στην τρίτη κατηγορία της Αργεντινής (vid)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετά το τέλος του Mundial απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του, όμως δεν χάνει την ευκαιρία για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην γενέτειρά του, το Ροζάριο και έδωσε το παρών σε αναμέτρηση της τρίτης κατηγορίας του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, παρακολουθώντας την Leones FC, που ανήκει στην οικογένειά του.

Η εν λόγω ομάδα «τρέχει» από τον μεγάλο αδερφό του Μέσι, Ματίας, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να μπουστάρει τους ποδοσφαιριστές της Leones FC με την παρουσία του στο γήπεδο.