Φιλική νίκη για την Σπόρτινγκ - Χρόνος συμμετοχής για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της πορτογαλικής ομάδας και αντικαταστάθηκε στο 73ο λεπτό, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 59ο λεπτό.
H Σπόρτινγκ άνοιξε το σκορ στο 53' με τον Ράφαελ Νελ, ενώ στο 68' ο Τζέσι Ντέρι σημείωσε ένα τρομερό γκολ πιάνοντας απίθανο πλασέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
🏴😱 𝐉𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐑𝐘 (𝟏𝟗) WITH AN INSANE GOLAZOOOOO!!!— Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 25, 2026
FIRST GOAL FOR SPORTING CP!!
WHAT A TALENT 💎 pic.twitter.com/tovjnTSDOx