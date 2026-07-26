Φιλική νίκη για την Σπόρτινγκ - Χρόνος συμμετοχής για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε της Μονακό με 2-0 σε φιλική αναμέτρηση, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της πορτογαλικής ομάδας και αντικαταστάθηκε στο 73ο λεπτό, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 59ο λεπτό.

H Σπόρτινγκ άνοιξε το σκορ στο 53' με τον Ράφαελ Νελ, ενώ στο 68' ο Τζέσι Ντέρι σημείωσε ένα τρομερό γκολ πιάνοντας απίθανο πλασέ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.