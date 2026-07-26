Ο Μαέντα υπέγραψε στην Ίπσουϊτς

Σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησαν οι διοικούντες την Ιπσουϊτς, καθώς ο ιστορικός σύλλογος, που επέστρεψε στην Premier League, απέκτησε τον Ιάπωνα επιθετικό, Ντάιζεν Μαέντα από την Σέλτικ με τριετές συμβόλαιο.

Ο Μαέντα, ο οποίος ήταν μέλος της εθνικής Ιαπωνίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, γίνεται ο πρώτος Ιάπωνας παίκτης της Ίπσουιτς, ενώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το κόστος της μεταγραφής έφθασε στα 10 εκατομμύρια λίρες.

«Πάντα ονειρευόμουν να παίξω στην Premier League και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο με αυτόν τον σύλλογο. Μου άρεσαν όλες οι συζητήσεις με τον σύλλογο και με έκαναν να νιώθω πολύ ευπρόσδεκτος», δήλωσε ο Μαέντα και πρόσθεσε: «Στόχος μου θα είναι πάντα να αγωνίζομαι σκληρά, να σκοράρω γκολ και να δίνω ασίστ στην ομάδα μου, πάντα θα τρέχω και θα δίνω τα πάντα».

Ο 28χρονος άσος, έχει σκοράρει πέντε γκολ σε 30 εμφανίσεις με την εθνική Ιαπωνίας, εκ των οποίων ένα, πέτυχε στην ισοπαλία 1-1 με την Σουηδία στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Ο Μαέντα σημείωσε 79 γκολ σε 212 εμφανίσεις με την Σέλτικ, βοηθώντας τους πρωταθλητές Σκωτίας να κατακτήσουν πέντε πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.