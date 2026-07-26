Εκτός All Star Game του MLS ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε και επίσημα εκτός του All-Star Game του MLS, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Σάρλοτ, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την παρουσία του με την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026.

Μαζί με τον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, δεν θα αγωνιστούν επίσης οι Ούγκο Κάιπερς, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Μπεκεζέλι Μποκάζι. Ο Κάιπερς κέρδισε θέση στην ομάδα χάρη στις εμφανίσεις του με τους Σικάγο Φάιερ, όμως την Πέμπτη μεταγράφηκε στη μεξικανική Μοντερέι.

Ο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι και στην εθνική Αργεντινής, αποφάσισε επίσης να μην συμμετάσχει. Ο Μποκάζι, αμυντικός των Φάιερ, τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.

Για την αντικατάστασή τους κλήθηκαν στην ομάδα των All-Star οι Γιανίκ Μπράιτ (Ίντερ Μαϊάμι), Αντρές Κούμπας (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Γκιγιέρμε (Χιούστον Ντάιναμο) και Φίλιπ Ζίνκερναγκελ (Σικάγο Φάιερ).