Εκτός All Star Game του MLS ο Μέσι

Μαζί με τον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, δεν θα αγωνιστούν επίσης οι Ούγκο Κάιπερς, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Μπεκεζέλι Μποκάζι. Ο Κάιπερς κέρδισε θέση στην ομάδα χάρη στις εμφανίσεις του με τους Σικάγο Φάιερ, όμως την Πέμπτη μεταγράφηκε στη μεξικανική Μοντερέι.
Ο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι και στην εθνική Αργεντινής, αποφάσισε επίσης να μην συμμετάσχει. Ο Μποκάζι, αμυντικός των Φάιερ, τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.
Για την αντικατάστασή τους κλήθηκαν στην ομάδα των All-Star οι Γιανίκ Μπράιτ (Ίντερ Μαϊάμι), Αντρές Κούμπας (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Γκιγιέρμε (Χιούστον Ντάιναμο) και Φίλιπ Ζίνκερναγκελ (Σικάγο Φάιερ).