H Ρεάλ εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτηση τους Ολίσε

Ο Μάικλ Ολίσε αποτελεί τον διακαή πόθο του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον διοικητικό ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζονταν αποφασισμένος να τινάξει την μπάνκα για τον 24χρονο εξτρέμ.
Όπως αναφέρει, ωστόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μαδριλένοι έχουν ενημερώσει την Μπάγερν ότι δεν θα κινηθούν για την απόκτηση του Γάλλου, καθώς δεν θέλουν να χαλάσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.
Η Ρεάλ θα επανέλθει δυναμικά στην διεκδίκηση του Ολίσε, μόνο αν η Μπάγερν «ανοίξει την πόρτα» για την πώληση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, που εντυπωσίασε την περσινή σεζόν.
🚨 Real Madrid informed Bayern days ago about intention not to break relationship for Michael Olise.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026
Florentino Pérez would love to sign Olise but only if/when Bayern open doors; NOT happening this summer so far.
🔦 Real, focused on Diomande now.
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