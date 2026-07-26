H Ρεάλ εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτηση τους Ολίσε

Οι Μαδριλένοι δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με την Μπάγερν Μονάχου, αφήνοντας στην άκρη την περίπτωση του Γάλλου μεσοεπιθετικού.

Ο Μάικλ Ολίσε αποτελεί τον διακαή πόθο του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον διοικητικό ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζονταν αποφασισμένος να τινάξει την μπάνκα για τον 24χρονο εξτρέμ.

Όπως αναφέρει, ωστόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μαδριλένοι έχουν ενημερώσει την Μπάγερν ότι δεν θα κινηθούν για την απόκτηση του Γάλλου, καθώς δεν θέλουν να χαλάσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η Ρεάλ θα επανέλθει δυναμικά στην διεκδίκηση του Ολίσε, μόνο αν η Μπάγερν «ανοίξει την πόρτα» για την πώληση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, που εντυπωσίασε την περσινή σεζόν.