Λέικερς και Καβαλίερς δίνουν «μάχη» για τον Κουμίνγκα

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα που έχουν μείνει στην... δεξαμενή των free agent του NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να μάχονται για την απόκτησή του.

Οι «Λιμνάνθρωποι» από το ξεκίνημα της free agency έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον 23χρονο φόργουορντ και θέλουν να τον αποκτήσουν μέσω sing and trade από τους Ατλάντα Χοκς.

Η προσφορά των Λέικερς είναι συγκεκριμένη και δεν αλλάζει, σύμφωνα με αναφορές στις ΗΠΑ, αφού η ομάδα από το Λος Άντζελες προσφέρει στους Χοκς τον Τζάρεντ Βάντερμπιλντ και τα διαθέσιμα draft pick που έχουν.

Από την πλευρά τους οι Καβαλίερς, μετά την αποτυχία να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Κουμίνγκα και ετοιμάζουν το πακέτο που θα προσφέρουν στους Χοκς για το sign and trade.