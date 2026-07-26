Κηφισιά: Δικός της ο Σαγκάλ

Με τη φανέλα της Κηφισιάς θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο 32χρονος Χιλιανός μεσοεπιθετικός, που ξεχώρισε πέρυσι με τη φανέλα της ΑΕΛ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Angelo Nicolas Sagal Tapia, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Γεννημένος στις 18/04/1993 στη Χιλή, ο Angelo Nicolas Sagal Tapia ξεκίνησε την καριέρα του από τη Rangers de Talca, πριν ακολουθήσει η Huachipato FC με την οποία είχε 67 συμμετοχές με 17 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στο Μεξικό, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε CF Pachuca, με την οποία είχε 14 γκολ και 10 ασίστ σε 75 αγώνες, και FC Juarez. Τρία χρόνια μετά μετακινήθηκε στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος στη Denizlispor της Τουρκίας. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, πήρε μεταγραφή για την Gaziantep FK, με συνολικό απολογισμό τα 6 γκολ και τις 3 ασίστ σε 51 αγώνες.

Ακολούθησε ο εξάμηνος δανεισμός στη Ferencvaros, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην Ουγγαρία.

Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τα χρώματα του οποίου είχε 12 γκολ και 5 ασίστ σε 51 συμμετοχές.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet με 6 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Ο Angelo Nicolas Sagal Tapia έχει υπάρξει διεθνής με τη Χιλή (18 συμμετοχές, 2 γκολ), συμμετέχοντας -μεταξύ άλλων- στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017, όπου η Χιλή κατέλαβε τη δεύτερη θέση της διοργάνωσης».