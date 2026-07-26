H Ρόμα «χρυσώνει» την Μπολόνια για την απόκτηση του Σαντιάγκο Κάστρο

Οι Ρωμαίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 21χρονου Αργεντινού επιθετικού, έχοντας έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την Μπολόνια.

Η Ρόμα έδειξε εντονότατο ενδιαφέρον για τον νεαρό Αργεντινό, προσφέροντας στην Μπολόνια 35 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, με τους «ροσομπλού» να αποδέχονται την προσφορά.

Οι δύο ομάδες συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το deal, με τον Κάστρο να έχει αποδεχθεί ήδη το συμβόλαιο που του προσφέρει η Ρόμα, το οποίο θα είναι πενταετούς διάρκειας.

Μόλις διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Κάστρο θα μεταβεί στην Ρώμη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ρόμα.