Η σπουδαία κίνηση του Νίκολιτς προς τη Ραντ – Κάλυψε όλα τα έξοδα της σεζόν!

Ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πλέον να βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ, όμως δεν ξεχνά τον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την προπονητική του πορεία. Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη στη Ραντ.

Όπως ανακοίνωσε ο σερβικός σύλλογος, ο προπονητής της Ένωσης αποφάσισε να καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα διεξαγωγής όλων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας στο γήπεδο της Μπάνιτσα για ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο στη Zone League.

Η πρωτοβουλία του Νίκολιτς προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στη Ραντ, η οποία βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης και προσπαθεί να επιστρέψει σε πιο σταθερές βάσεις.

Οι άνθρωποι του συλλόγου ευχαρίστησαν δημόσια τον Σέρβο τεχνικό, επισημαίνοντας πως η προσφορά του δεν έχει μόνο οικονομική αξία, αλλά και έντονο συμβολισμό.

«Για εμάς αυτή δεν είναι απλώς μια δωρεά. Είναι ένα μήνυμα ότι η προσπάθεια, η αφοσίωση και η αγάπη για τον σύλλογο αναγνωρίζονται. Ο Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε έμπρακτα πως δεν ξέχασε ποτέ τη Ραντ και τους ανθρώπους της», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του σερβικού συλλόγου.

Με αυτή την κίνηση, ο προπονητής της ΑΕΚ έδειξε πως, παρά την επιτυχημένη πορεία που έχει διαγράψει στους πάγκους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα που αποτέλεσε την αφετηρία της καριέρας του.

Η χειρονομία του δεν πέρασε απαρατήρητη στη Σερβία, με αρκετά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια πράξη που αναδεικνύει τον χαρακτήρα, την ευγνωμοσύνη και την πίστη του Νίκολιτς στις αξίες που τον συνόδευσαν από τα πρώτα του προπονητικά βήματα.