Ξεχωριστή στιγμή για τον Τσιμίκα: Φόρεσε το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ στο φιλικό με τη Σάντερλαντ

Μια ιδιαίτερη διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς είχε την τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ στο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σάντερλαντ, σε μια βραδιά που οι «Reds» επικράτησαν με 4-2.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ και μόλις στο 8ο λεπτό ανέλαβε χρέη αρχηγού, όταν ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε τραυματίας, παραδίδοντάς του το περιβραχιόνιο.

Ο Τσιμίκας πραγματοποίησε θετική εμφάνιση, έχοντας καλή παρουσία στα αμυντικά του καθήκοντα, ενώ πιστώθηκε και δύο σημαντικά κλεψίματα πριν αντικατασταθεί στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου από τον Μίλος Κέρκεζ.

Η στιγμή αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τον 29χρονο αμυντικό, καθώς έγινε ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που φόρεσε το περιβραχιόνιο ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, ακολουθώντας σπουδαίες μορφές της Λίβερπουλ, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Σερ Κένι Νταλγκλίς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2 της Σάντερλαντ, με το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης να σημειώνει ο κυπριακής καταγωγής εξτρέμ Λιούις Κούμας, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τον Κώστα Τσιμίκα.