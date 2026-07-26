Νεϊμάρ: Δύο γκολ και... πανηγυρισμός με νόημα – «Έπαιξε πόκερ» μετά το τέρμα του (vid)

Ο Βραζιλιάνος σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, στην πρώτη του εμφάνιση μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη Νορβηγία στο Μουντιάλ.
Το πρώτο του τέρμα ήρθε στο 36ο λεπτό, ύστερα από εξαιρετικό συνδυασμό των παικτών της Σάντος, με τον 34χρονο επιθετικό να ολοκληρώνει ιδανικά τη φάση και να ανοίγει το σκορ.
Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν ο πανηγυρισμός του. Ο Νεϊμάρ κατευθύνθηκε προς τη γωνία του γηπέδου και έκανε την κίνηση ότι... παίζει πόκερ, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην έντονη κριτική που είχε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
Ο έμπειρος άσος είχε βρεθεί στο στόχαστρο των φιλάθλων και των βραζιλιάνικων ΜΜΕ, όταν εμφανίστηκε να συμμετέχει σε παιχνίδια πόκερ την ίδια περίοδο που η Σάντος αγωνιζόταν στο Copa Sudamericana, με αρκετούς να αμφισβητούν τον επαγγελματισμό του.
Η απάντησή του, πάντως, ήρθε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με δύο γκολ και έναν πανηγυρισμό γεμάτο νόημα, ο Νεϊμάρ έδειξε πως προτιμά να απαντά στις επικρίσεις με τις εμφανίσεις και την απόδοσή του.
🚨🇧🇷 | GOOOOOOAAL Neymar— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) July 25, 2026
His first game back for Santos after the World Cup and he scores a GOLAÇO pic.twitter.com/uDm6al17Bq