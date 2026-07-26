Τζέιμς Ουόρθι: «Πριν έρθει ο Λεμπρόν στους Λέικερς υπήρχε μιζέρια»

Ο θρύλος των Λέικερς, Τζέιμς Ουόρθι, σε δηλώσεις του σχολίασε τη μετακίνηση του Λεμπρόν Τζέιμς στην ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «TMZ»:

«Δεν ξέρω γι’ αυτό. Πρέπει να έχεις περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ. Ο Κόμπι ήταν εδώ σε όλη του την καριέρα. Ο Μάτζικ, ο Καρίμ επίσης, οπότε είναι κάτι συζητήσιμο.

Θα αποκτήσει άγαλμα χωρίς καμία αμφιβολία, πιθανότατα σε δύο πόλεις. Αλλά για το Λος Άντζελες ποτέ δεν ξέρεις. Δεν γνωρίζω πώς θα αξιολογήσει ο οργανισμός συνολικά την καριέρα του εδώ.

Σκέφτομαι μόνο πώς ήμασταν πριν έρθει ο Λεμπρόν. Ήταν μιζέρια. Δεν μπαίναμε στα playoffs, δεν κερδίζαμε, ανταλλάσσαμε συνεχώς παίκτες.

Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, έστω κι αν έγινε στη φούσκα. Για όσα έκανε για το Λος Άντζελες όσο βρισκόταν εδώ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει»