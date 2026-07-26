ΜΜΕ Σκωτίας: «Στο προσκήνιο για τη Σέλτικ η επιστροφή του Τέιλορ»

Πιθανή θεωρούν την επιστροφή του Γκρεγκ Τέιλορ στη Σέλτικ οι συμπατριώτες του.

Ο Σκωτσέζος μπακ έμεινε εκτός αποστολής από τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ στην Πολωνία λόγω προσωπικού ζητήματος, με τους συμπατριώτες του να σχολιάζουν την απουσία του.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα και συγκεκριμένα η Daily Record, ο αριστερός μπακ του Δικεφάλου «έχει επανέλθει στο προσκήνιο ως πιθανή επιλογή για επιστροφή στην ομάδα της Γλασκώβης από τον ΠΑΟΚ».

Ο Γκρεγκ Τέιλορ έκανε το περσινό καλοκαίρι το δρομολόγιο Γλασκώβη-Θεσσαλονίκη φορώντας τα ασπρόμαυρα μετά από μία γεμάτη εξαετία στη Σέλτικ, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους ασπρόμαυρους.

Μάλιστα, στο ίδιο ρεπορτάζ αναφορά γίνεται και για τον Τζέιμς Πενράις, που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, ο οποίος όμως δεν αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο της Σέλτικ, η οποία ψάχνει έναν παίκτη που θα πλαισιώσει τον Κίραν Τίρνεϊ στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ είδε τον Ράχμαν Μπάμπα να επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά την άδεια που εξασφάλισε λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Τζόναθαν Γκόμες να παίρνει φανέλα βασικού και το «μέτωπο» με τον Δημήτρη Γιαννούλη να παραμένει ανοιχτό.

