Προς MLS και Κάνσας ο Αντρέ Λουίζ

Η Κάνσας Σίτι επανέρχεται με νέα πρόταση στον Ολυμπιακό κι ο Αντρέ Λουίζ ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ζήτησε να μην αγωνιστεί στα δύο τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους, αίτημα που έγινε δεκτό από τους Ερυθρόλευκους, εν αναμονή των εξελίξεων για τη μεταγραφή του.

Ο 24χρονος άσος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Πειραιώτες κι επόμενος σταθμός του θα είναι όπως όλα δείχνουν το MLS και οι ΗΠΑ.

Η Κάνσας Σίτι ετοιμάζεται να καταθέσει νέα πρόταση στον Ολυμπιακό, αφού η πρώτη προσφορά της απορρίφθηκε κι αυτή τη φορά οι δύο πλευρές θα δώσουν -εκτός απροόπτου- τα χέρια, με τον Αντρέ Λουίζ να αποχωρεί από το Λιμάνι, έξι μήνες μετά την απόκτησή του από τη Ρίο Άβε, έχοντας καταγράψει μόλις 10 συμμετοχές (1 ασίστ) με τους Ερυθρόλευκους.