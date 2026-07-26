MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Προς MLS και Κάνσας ο Αντρέ Λουίζ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η Κάνσας Σίτι επανέρχεται με νέα πρόταση στον Ολυμπιακό κι ο Αντρέ Λουίζ ετοιμάζει βαλίτσες για το MLS.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ζήτησε να μην αγωνιστεί στα δύο τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους, αίτημα που έγινε δεκτό από τους Ερυθρόλευκους, εν αναμονή των εξελίξεων για τη μεταγραφή του. 

Ο 24χρονος άσος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Πειραιώτες κι επόμενος σταθμός του θα είναι όπως όλα δείχνουν το MLS και οι ΗΠΑ. 

Η Κάνσας Σίτι ετοιμάζεται να καταθέσει νέα πρόταση στον Ολυμπιακό, αφού η πρώτη προσφορά της απορρίφθηκε κι αυτή τη φορά οι δύο πλευρές θα δώσουν -εκτός απροόπτου- τα χέρια, με τον Αντρέ Λουίζ να αποχωρεί από το Λιμάνι, έξι μήνες μετά την απόκτησή του από τη Ρίο Άβε, έχοντας καταγράψει μόλις 10 συμμετοχές (1 ασίστ) με τους Ερυθρόλευκους. 

Προς MLS και Κάνσας ο Αντρέ Λουίζ