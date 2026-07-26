Σπουδαία κίνηση του Λεβαδειακού: Πήρε τον διεθνή Ρουμάνο Αντριάν Σουτ

Η μεταγραφική "βόμβα" που είχαν προαναγγείλει οι Βοιωτοί πήρε επίσημη μορφή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου μέσου, Αντριάν Σουτ.

Την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός, κάνοντας δικό του τον Ρουμάνο αμυντικό χαφ, με τη μορφή δανεισμό από την πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την Αλ Αΐν του Βλάνταν Ίβιτς.

Ο Αντριάν Σουτ, αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.) και πρόκειται για παίκτη τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπους, από τη συνύπαρξή τους στη Στεάουα Βουκουρεστίου, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Δύο φορές μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του ρουμανικού πρωταθλήματος, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου ποδοσφαιριστή Αντριάν Σουτ.

Ο 27χρονος (30/4/1999) μέσος έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκεί μετακόμισε με μεταγραφή τον Γενάρη του 2026 και στέφθηκε πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, αλλά και Κυπελλούχος, μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.), πριν φύγει από την πατρίδα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος για 5,5 χρόνια, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του (2022-23, 2024-25).

Έχει αγωνιστεί επιπλέον στις Ακαντέμικα Κλιντσένι, Παντούρι Τάργκου και Τάργκου Μούρες από την οποία και αναδείχθηκε, μετρώντας συνολικά 194 συμμετοχές (19 γκολ, 14 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, αλλά και 39 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στις διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) με την Στεάουα.

Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!