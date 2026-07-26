Διασυρμός της ΕΡΤ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ελλάδα χωρίς δημοσιογράφο στη διοργάνωση!

Η μετάδοση έγινε από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, δηλώσεις ούτε για δείγμα. Και πώς να γινόταν αφού η ΕΡΤ που είχε τα δικαιώματα έστειλε… 50 απεσταλμένους στο Μουντιάλ και κανέναν στο World Cup του Σίδνεϊ!

Μια μαύρη σελίδα έγραψε η ΕΡΤ στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης αλλά και του αθλητισμού. Παρότι είχε τα δικαιώματα μετάδοσης δεν έστειλε ούτε έναν δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ προφανώς για λόγους… κόστους.

Το κόστος μάλλον δεν προσμετρήθηκε όταν η ΕΡΤ έστειλε δεκάδες δημοσιογράφους - και σωστά έπραξε - στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το αποτέλεσμα ήταν η μετάδοση να μην έχει φυσικό ήχο αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα να μην υπάρχει κάμερα ή μικρόφωνο της ελληνικής τηλεόρασης για να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές.

Μια πανωλεθρία για τη δημόσια τηλεόραση στην πιο μεγάλη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού για το 2026.

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