Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης επιβλήθηκε της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί ιταλικού εδάφους. Τα γκολ για τον Άρη οι Κουαμέ (5', 45'), Ράσιτς (35')

Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του, στο πρώτο φιλικό επί ιταλικού εδάφους.

Απέναντι στους... νεαρούς της Αταλάντα, η οποία παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές, οι κιτρινόμαυροι μπήκαν με όρεξη να ξεμουδιάσουν, δοκιμάζοντας και εκείνοι με την σειρά τους αρκετά νεαρά παιδιά, από τις ακαδημίες τους.

Με το καλημέρα ο Κουαμέ άνοιξε λογαριασμό για φέτος στο σκοράρισμα, δίνοντας προβάδισμα στον Άρη. Οι φιλοξενούμενοι δεν πήραν στιγμή το πόδι από το γκάζι, με πολλές ευκαιρίες και καλό ρυθμό, παρουσιάζοντας μάλιστα ανέλπιστα καλή αμυντική λειτουργία, παρά τις σαφείς ελλείψεις στο ρόστερ.

Το δεύτερο τέρμα ήρθε στο 35ο λεπτό, με τον Ούρος Ράσιτς να πιάνει ένα άπιαστο σουτ για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ.

Το κερασάκι στην τούρτα του πρώτου ημιχρόνου ήρθε και πάλι από τον Κουαμέ, στην εκπνοή του 45λέπτου.

Στο δεύτερο μέρος οι κιτρινόμαυροι άλλαξαν όλα τα πρόσωπα της ενδεκάδας, με μοναδικό αξιοσημείωτο στοιχείο την παρουσία του Ντιαλό, ο οποίος έδειξε ταχύτητα και διάθεση, όμως του έλειψαν τα τελειώματα.

Το 0-3 παρέμεινε, ο Άρης πήρε την νίκη, όμως το σημαντικότερο ήταν πως ο Έλληνας προπονητής είδε όσα ήθελε, ώστε να έχει την δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις, ενόψει του δεύτερου φιλικού με την Μόντσα.

Άρης: Διούδης – Φαντιγκά, Γένσεν, Ματάρ, Αντωνιάδης – Ράτσιτς, Βοριαζίδης -Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας- Καντεβέρε.

Άρης 2ου ημιχρόνου: Mάικιτς – Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Φαμπιάνο – Νινγκ, Μπουσαϊντ- Ντιαλό, Δώνης, Αλφαρέλα – Μορόν