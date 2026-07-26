Τα συγχαρητήρια της ΕΟΚ και του Ολυμπιακού στην Εθνική

ΕΟΚ και Ολυμπιακός έδωσαν τα συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η Ελληνική Ομοσπονδία και οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη της Γαλανόλευκης απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup έστειλαν συγχαρητήρια στην Εθνική.

«Η Εθνική Ομάδα πόλο στην κορυφή του κόσμου! Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε η ΕΟΚ και «Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του World Cup και τη δικαίωση όλων αυτών των χρόνων! Μας κάνατε υπερήφανους» ο Ολυμπιακός.