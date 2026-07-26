Ο μάγος «D», το pit bull και ο παλιός που είναι αλλιώς…

Θετικό ήταν το αποτύπωμα της πρώτης επίσημης εμφάνισης του ΠΑΟΚ. Η νίκη επί τη Ντινάμο στην Πολωνία, έθεσε βάσεις πρόκρισης με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα είναι υποψιασμένη στον επαναληπτικό της Τούμπας. Γράφει ο Κ.Βασιλόπουλος.

Ο Δικέφαλος είναι πλέον το ξεκάθαρο φαβορί και όχι μόνο λόγω του σκορ. Στο γήπεδο είδαμε πως η ομάδα του Λίσι είναι ανώτερη ποιοτικά από την αντίπαλο της και σαφώς πιο οργανωμένη σε επίπεδο τακτικής.

Ωστόσο αυτά τα στοιχεία δεν εξασφαλίζουν την πρόκριση πριν τη ρεβάνς. Δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση. Αντίθετα επιβάλλεται να επισημανθούν και να διορθωθούν προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία (και όχι μόνο στην αμυντική) της ομάδας, που επέτρεψαν στους Ουκρανούς να σκοράρουν δις και να απειλήσουν με ισοφάριση.

Η Ντινάμο δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα και θα επιχειρήσει στην Τούμπα να εκμεταλλευτεί τις ελάχιστες ελπίδες που τις απέμειναν, για να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση.

Αυτό που οφείλουμε να κρατήσουμε από την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, είναι η εμφάνιση τριών παικτών που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκει πάντα τρόπους να μας ενθουσιάζει. Το παιχνίδι του, χρόνο με το χρόνο αποκτά ωριμότητα που τόσο ανάγκη έχει η ομάδα. Σε συνάρτηση με το μοναδικό ταλέντο και τη διάθεση που διακρίνει τις κινήσεις του στο γήπεδο, ίσως δούμε τον μάγο “D” στην καλύτερη του εκδοχή φέτος.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν έναν παίκτη χαρούμενο με τον ελεύθερο ρόλο και την άνεση της κίνησης που του έχει δώσει ο Λίσι, προκειμένου να αποκτήσουν οι επιθετικές μεταβάσεις του ΠΑΟΚ ταχύτητα και φαντασία που θα ξεκλειδώσουν τις αντίπαλες άμυνες.

Ο αναγεννημένος Χρήστος Ζαφείρης, μας θύμισε ποιος είναι ο ρόλος του χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πάτησες κάθε γωνία του γηπέδου, έπαιξε σχεδόν σε όλες τις θέσεις, έκοψε φάσεις, μοίρασε το παιχνίδι, επέβαλε ρυθμό στην εξέλιξη της αναμέτρησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ομάδας και φυσικά σκόραρε, όπως συνηθίζει να κάνει από την έναρξη της φετινής προετοιμασίας.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπο του διεθνή μέσου, ένα σύγχρονο παίκτη με αστείρευτη ενέργεια, έτοιμο να καταπιεί χιλιόμετρα για να φτάσει η ομάδα στην επίτευξη των στόχων της.

Η… συνταγή δεν θα μπορούσε να μην έχει Ζίβκοβιτς. Η ηγετική μορφή του Σέρβου στον αγωνιστικό χώρο και η εμπειρία που διαθέτει, θα προσφέρει στο σύνολο όσα χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει. Ο Αντρίγια δεν διστάζει να «τσαλακωθεί» προκειμένου να προσφέρει στην ομάδα βοήθειες. Θα γυρίσει στην άμυνα, θα μαρκάρει, θα μοιράσει το παιχνίδι με μαεστρία, θα μεταδώσει πάθος στους συμπαίκτες του, βάζοντας την ομάδα πάνω από την προσωπική του διάκριση. Ο παλιός είναι αλλιώς και ο Ζίβκοβιτς αποτελεί πλέον αυθεντικό κομμάτι της ασπρόμαυρης μηχανής, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως οι Ουκρανοί μείωσαν το σκορ και απειλήσουν με ισοφάριση, όταν η τριάδα εμφάνισε σημάδια κόπωσης (λογική εξέλιξη με δεδομένη την φυσιολογική επιβάρυνση από την προετοιμασία) και χρειάστηκε να αντικατασταθούν οι Ζαφείρης και Ζίβκοβιτς.

Υγεία να έχουν, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, για να τους απολαύσουμε φέτος. Δεν θα προχωρήσω σε περισσότερη ανάλυση, ιδιαίτερα των νεοαποκτηθέντων, καθώς οφείλουμε να τους δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο.

Με την προσθήκη του Δημήτρη Γιαννούλη στο ρόστερ, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ισχύ η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ και θα οδηγηθούν σε λογικούς δανεισμούς οι Γκόμεζ και Τέιλορ.

Παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι μεταγραφικές αναζητήσεις. Η ομάδα χρειάζεται φορ, χαφ, δεξί μπακ, ένα επιτελικό μέσο (τρεις οι διοργανώσεις θυμίζω) και ίσως ένα ακόμα αμυντικό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας στο μεταγραφικό τομέα ίσως και χρόνο με δεδομένο ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οφείλουν όσοι ασχολούνται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, να προσφέρουν στον Λίσι την άνεση των επιλογών από την αρχή, χωρίς σκοτούρες και αχρείαστες αναμονές.