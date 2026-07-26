Διαψεύδει για Ντεόσα ο Παναθηναϊκός

Από τον Παναθηναϊκό διαψεύδονται κατηγορηματικά τα σενάρια που εμπλέκουν την ομάδα με τον Νέλσον Ντεόσα της Ρεάλ Μπέτις.

Ο Κολομβιανός χαφ αγωνίζεται στην Ρεάλ Μπέτις και εδώ κι αρκετές ημέρες μοιάζει να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Βάσκο Ντα Γκάμα, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα ωστόσο να κάνει λόγο για... σφήνα του Παναθηναϊκού και προσπάθεια να «κλέψει» τον ποδοσφαιριστή.

Κάτι τέτοιο ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει βάση, με την πλευρά του «Τριφυλλιού» να διαψεύδει τα σχετικά σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον 26χρονο μέσο, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία.

Υπενθυμίζουμε πως από την πλευρά του Παναθηναϊκού διαψεύστηκαν και τα σενάρια για τους Βίκτορ Νέλσον και Άνες Τσαρντάκλια, αμυντικούς που γράφτηκαν σε δημοσιεύματα του εξωτερικού για την ομάδα.