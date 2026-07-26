Στη Μαλαισία το Grand Prix του Μπαχρέιν

Στη Μαλαισία το GP του Μπαχρέιν στις 2 με 4 Οκτωβρίου, λόγω αστάθειας στη Μέση Ανατολή

Η Μαλαισία επιστρέφει προσωρινά στο καλεντάρι της F1 και θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν στην πίστα της Σεπάνγκ, 2-4 Οκτωβρίου 2026.

Ο αγώνας θα διατηρήσει την ονομασία «Gulf Air Bahrain Grand Prix», παρότι θα διεξαχθεί στη Μαλαισία. Αυτό συμβαίνει επειδή το αρχικό Grand Prix στο Σακχίρ ακυρώθηκε λόγω της αστάθειας και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μέσα στο 2026.

Η συμφωνία έγινε ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν και της Μαλαισίας, τη Formula 1 και τη FIA, με την Σεπάνγκ να επιστρέφει στο πρόγραμμα της Formula 1 για πρώτη φορά από το 2017 και την F1 να διατηρεί έτσι τον αριθμό των αγώνων στους 23 για τη σεζόν.

Η Σεπάνγκ θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες πίστες των φίλων της Formula 1. Φιλοξένησε αγώνες από το 1999 έως το 2017 και έχει προσφέρει μερικά κλασικά Grand Prix με νικητές όπως ο Michael Schumacher, ο Fernando Alonso και ο Max Verstappen.

Αξίζει να τονίσουμε πως υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για τα Grand Prix του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι αργότερα στη χρονιά.

