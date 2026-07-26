«Προσπαθεί να μπει... σφήνα στην Βάσκο για Ντεόσα ο Παναθηναϊκός» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει… σφήνα και να «κλέψει» τον Νέλσον Ντεόσα από την Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο 26χρονος Κολομβιανός χαφ ανήκει στην Ρεάλ Μπέτις και εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται κοντά στην Βάσκο Ντα Γκάμα, με την μεταγραφή του μάλιστα να θεωρείται σχεδόν δεδομένη στην Ισπανία και την Λατινική Αμερική.

Νέο δημοσίευμα ωστόσο από την Βραζιλία υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να μπει… σφήνα στην υπόθεση και να προσπαθήσει να «κλέψει» τον ποδοσφαιριστή, κάτι που εξηγεί γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Βάσκο με τους «βερδιμπλάνκος».

«Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει «σφήνα» και να κλέψει τον παίκτη από τη Βάσκο, κάτι που εξηγεί την καθυστέρηση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.Παράλληλα, τόσο η Μπέτις όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συνεχίζουν να ενεργούν σαν να μην υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τη Βάσκο, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα και μένει να φανεί εάν πράγματι το «Τριφύλλι» θα καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Δείτε το δημοσίευμα: