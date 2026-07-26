Χαμός: Έφυγαν 5.000 διαρκείας στον ΠΑΟΚ, βγαίνουν κι άλλα 1.000!

Τρέλα στον ΠΑΟΚ, αφού ήδη 5.000 εισιτήρια διαρκείας εξαφανίστηκαν, με την ΚΑΕ να βγάζει άλλα 1.000!

Και τι που κυκλοφόρησαν; Έκαναν φτερά! Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως τα 5.000 διαρκείας εξαφανίστηκαν και θα κυκλοφορήσουν άλλα 1.000 τη Δευτέρα (27/7) στις 12:00 λόγω της τρέλας του κόσμου!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ και η εξάντληση των πρώτων 5.000 εισιτηρίων διαρκείας αποτελούν την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η νέα σεζόν ξεκινά με τη δυναμική που της αξίζει.

Θέλοντας να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή ζήτηση και να δώσει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον 1.000 εισιτηρίων διαρκείας.

Η διάθεση των νέων εισιτηρίων ξεκινά το μεσημέρι (12:00) της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν για τη σεζόν 2026-27 αυξάνεται στις 6.000.

https://more.com/gr-el/tickets/sports/kae-paok-eisitiria-diarkeias-2026-27/

Γίνε κι εσύ μέρος αυτής της μοναδικής προσπάθειας. Κλείσε τη θέση σου στο PAOK Sports Arena και ζήσε από κοντά κάθε στιγμή της νέας σεζόν».