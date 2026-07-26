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Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα - Ντελίριο πανηγυρισμών σε πισίνα και κερκίδες! (vid)

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Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του Παγκοσμίου Πόλο και οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι μέσα και έξω από την πισίνα

Δείτε το βίντεο:

 

Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα - Ντελίριο πανηγυρισμών σε πισίνα και κερκίδες! (vid)