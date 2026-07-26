Μητσοτάκης για το χρυσό της Εθνικής: «Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή»!

Η Εθνική ομάδα πόλο σκαρφάλωσε στην κορυφή του κόσμου και ο Πρωθυπουργός έσπευσε να συγχαρεί τον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς για το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

