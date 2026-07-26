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Τα... best of της χρυσής νίκης της Ελλάδας στον τελικό (vid)

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Μεγάλες μάχες, ιδανική κατάληξη - Η Ελλαδάρα υπέταξε την Ουγγαρία στον τελικό και αυτές ήταν οι κορυφαίες στιγμές του μεγάλου τελικού.

Δείτε το βίντεο:

 

Τα... best of της χρυσής νίκης της Ελλάδας στον τελικό (vid)