Τα... best of της χρυσής νίκης της Ελλάδας στον τελικό (vid)

Μεγάλες μάχες, ιδανική κατάληξη - Η Ελλαδάρα υπέταξε την Ουγγαρία στον τελικό και αυτές ήταν οι κορυφαίες στιγμές του μεγάλου τελικού.

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