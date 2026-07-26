Παναθηναϊκός για Εθνική: «Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει»!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η Γαλανόλευκη επικράτησε της Ουγγαρίας κι ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, με το «τριφύλλι» να συγχαίρει την Εθνική ομάδα.

«Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει! Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί», ανέφερε χαρακτηριστικά.