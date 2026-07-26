ΠΑΟΚ: Πρόβλημα στον ώμο για τον Άλι, κρίνεται ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος!

Τα νέα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ και το μέγεθος του προβλήματος του άτυχου Τάχα Άλι που τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου.

Διόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα νέα για την κατάσταση του Τάχα Άλι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου στα πρώτα λεπτά του επίσημου ντεμπούτου του με τα ασπρόμαυρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ο Σουηδός εξτρέμ ταλαιπωρείται από τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο και η κατάστασή του, όπως και ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού του.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις, μετά το προγραμματισμένο χθεσινό ρεπό, και συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Ο Τάχα Αλί μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.