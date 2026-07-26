Cliff Diving 2026: Οι πιο εντυπωσιακές βουτιές στον Άγιο Νικολάο Κρήτης

Ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης υποδέχεται για 8η χρονιά το Cliff Diving, μία από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Το φετινό event θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή αθλητών παγκόσμιας κλάσης από διάφορες χώρες και με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για το cliff diving στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται για μια διοργάνωση - υπερθέαμα, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές.

Περισσότεροι από 20 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν βουτιές από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα ύψους περίπου 20 μέτρων, με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Την παρουσίαση του event, μια διοργάνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα κάνει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Λιανός, που θα δώσει τον παλμό σε ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη και δυνατές συγκινήσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν οι συμμετέχοντες αθλητές, καθώς και οι παράλληλες δράσεις πολιτισμού και μουσικής που θα πλαισιώσουν την αθλητική διοργάνωση.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η τόλμη γίνεται θέαμα!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected] ή στην κα. Νατάσα Μαστοράκου στο τηλέφωνο 6944695266