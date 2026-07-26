Ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα.

Η εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί μια ιστορική πράξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής αξία του εμβληματικού βουνού της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Παγκόσμια αναγνώριση για το «βουνό των θεών»

Ο Όλυμπος, αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας έτσι σε διεθνές επίπεδο τη σπάνια φυσική, πολιτιστική αλλά και συμβολική αξία του ιστορικού ελληνικού όρους.

Σημειώνεται ότι τις πλαγιές του Ολύμπου επισκέπτονται ετησίως περίπου 50.000 άτομα. Για τις τοπικές αρχές, η αναγνώριση αυτή λειτουργεί τόσο ως ευκαιρία όσο και ως καμπανάκι κινδύνου, καθότι μπορεί να θωρακίσει την περιοχή απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αυξανόμενη τουριστική πίεση. Σύμφωνα με το πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης της UNESCO, κάθε ενταγμένο μνημείο τίθεται αυτομάτως υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.

Ο «τόπος των αθανάτων» όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, ανακηρύχθηκε ως ο παλαιότερος εθνικός δρυμός της χώρας το 1938, λόγω της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντός του. Το 1981 εντάχθηκε από την UNESCO στο δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, ενώ το 2021 θεσμοθετήθηκε ως εθνικό πάρκο μέσω προεδρικού διατάγματος.

Μητσοτάκης για την απόφαση της UNESCO: «Ο Όλυμπος γίνεται βουνό όλης της ανθρωπότητας»

«Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί ο Όλυμπος στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη πως: «Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».

Πηγή: Ethnos.gr