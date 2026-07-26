Απίστευτος Μιούρα: Γκολ στα 59 του, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά

Στα 59 του χρόνια, ο θρύλος του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, Καζουγιόσι Μιούρα, απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, πετυχαίνοντας το πρώτο του επίσημο γκολ έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο άνθρωπος που αποτέλεσε την έμπνευση για τον εμβληματικό Όλιβερ Άτον των «Σούπερ Καμπιόνων» βρήκε ξανά δίχτυα με τη φανέλα της Fukushima United, σκοράροντας με εντυπωσιακό βολέ στη νίκη με 7-0 επί της Iwaki Furukawa για το Κύπελλο Αυτοκράτορα. Με το τέρμα του, ο «King Kazu», σε ηλικία 59 ετών και 149 ημερών, συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο γκολ του Μιούρα από τον Νοέμβριο του 2022, όταν είχε σκοράρει για λογαριασμό της Suzuka PG (σημερινή Atletico Suzuka) σε αγώνα της Japan Football League.

Ο άλλοτε διεθνής με την Ιαπωνία, με 89 συμμετοχές και 55 γκολ με το εθνόσημο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς πρόσφατα επέκτεινε τον δανεισμό του στη Fukushima United έως τον Ιούνιο του 2027. Έτσι, ετοιμάζεται να διανύσει την 42η επαγγελματική σεζόν της καριέρας του, παραμένοντας ενεργός σε υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα, με το ιαπωνικό ποδόσφαιρο να μεταβαίνει σύντομα από το ημερολογιακό σύστημα «άνοιξη-φθινόπωρο» στο «φθινόπωρο-άνοιξη», ο Μιούρα αναμένεται να συνεχίσει να αγωνίζεται και μετά τη συμπλήρωση των 60 χρόνων του, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο σε μία από τις πιο μακροχρόνιες καριέρες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

