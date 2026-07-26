Ο Βεργέτης σφυρίζει τον Άγιαξ στο Κόνφερενς

Διεθνείς ορισμοί για τους Αλέξανδρο Τσακαλίδη και Χρήστο Βεργέτη στα προκριματικά του Champions League και του Conference League.

Σε ό,τι αφορά τον Βεργέτη μάλιστα, ορίστηκε στη -διαδικαστική- ρεβάνς του Άγιαξ με την Βοϊβοντίνα, μετά το 1-4 του "Αίαντα" μέσα στη Σερβία, για τον 2ο προκριματικό του Conference League. Μαζί θα του θα έχει τους Φωτόπουλο, Στάικο, με 4ο τον Μόσχου.

Ο Τσακαλίδης θα ταξιδέψει στο Γιβραλτάρ για τον επαναληπτικό της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς με την Μιάλμπι, για τον 2ο γύρο του Champions League. Βοηθοί του οι Κωσταράς, Δημητριάδης, άλλοτε δίδυμο της ομάδας του Σιδηρόπουλου, με 4ο τον Πολυχρόνη και στο VAR τους Τζήλο, Παπαδόπουλο.

