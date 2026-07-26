FIBA 3×3 Challenger: Οι κορυφαίες ομάδες είναι εδώ

Το FIBA 3×3 Challenger έρχεται στις 31 Αυγούστου στη χώρα μας και κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου είναι έτοιμες να αγωνιστούν!
Η Ub από την Σερβία είναι η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή του ranking των ομάδων που θα αγωνιστούν με τον Στραχίνια Στόγιατσιτς να ξεχωρίζει. Πρόκειται για τον κορυφαίο παίκτη 3×3 στον κόσμο αυ τή τη στιγμή με 737 παιχνίδια στο ενεργητικό του, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον… συντοπίτη του Ντούσαν Ντόμοβιτς Μπουλούτ.
Σίγουρα, δεν είναι η μόνη ομάδα ή ο μόνος παίκτης που θα κλέψουν την παράσταση. Οι 16 ομάδες, από 15 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Athina ΔΕΗ από την Ελλάδα, είναι έτοιμες να προσφέρουν θέαμα με μια διαφορετική εκδοχή του μπάσκετ, πιο γρήγορη, πιο δυναμική να κλέβει την παράσταση που έχει φτάσει ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 2028 στο Λος Άντζελες είναι έτοιμο να ισχυροποιήσει τη θέση του με περισσότερες ομάδες!
Οι όμιλοι
Α’ Όμιλος: Ub (Σερβία), Warsaw (Πολωνία), Rio (Βραζιλία)
Β’ Όμιλος: Miami (ΗΠΑ), Shinjuku SS (Ιαπωνία), Athina ΔΕΗ (Ελλάδα)
Γ’ Όμιλος: Amsterdam RABOBANK (Ολλανδία), London (Μ. Βρετανία), QD ROA/1*
Δ’ Όμιλος: Toulouse (Γαλλία), Fuengirola (Ισπανία), QD RO-B/1*
*Qualification draw Overview: Kandava Turiba (Λετονία)/Pirot (Σερβία)/Tel Aviv Royce (Ισραήλ) και Akademija VDU (Λιθουανία)/Kuala Lumpur (Μαλαισία)/Kutaisi (Γεωργία)
Το πρόγραμμα
31/7
09.30 Kandava Turiba-Tel Aviv Royce
09.55 Akademija VDU-Kutaisi
10.20 Pirot-Tel Aviv Royce
10.45 Kuala Lumpur-Kutaisi
11.10 Kandava Turiba-Pirot
11.35 Akademija VDU-Kuala Lumpur
12.00 Session Break
17.00 Toulouse-QD B/1
17.25 Amsterdam RABOBANK-QD A/1
17.50 Miami-Athina ΔΕΗ
18.15 Ub-Rio
18.40 Toulouse-Fuengirola
19.05 Amsterdam RABOBANK-London
19.30 Miami-Shinjuku SS
20.15 Ub-Warsaw
20.40 Fuengirola-QD B/1
21.05 London-QD A/1
22.00 Shinjuku SS-Athina ΔΕΗ
22.25 Warsaw-Rio
1/8
Θα διεξαθούν οι προμιτελικοί, ημιτελικοί και τελικοί. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 18.00 και οι απονομές αναμένεται να γίνουν λίγο μετά τις 22.00.