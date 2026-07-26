FIBA 3×3 Challenger: Οι κορυφαίες ομάδες είναι εδώ

Ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού του καλοκαιριού για το 3×3 στην Ευρώπη έχει δοθεί στην Αθήνα και μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της πόλης.

Το FIBA 3×3 Challenger έρχεται στις 31 Αυγούστου στη χώρα μας και κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου είναι έτοιμες να αγωνιστούν!

Η Ub από την Σερβία είναι η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή του ranking των ομάδων που θα αγωνιστούν με τον Στραχίνια Στόγιατσιτς να ξεχωρίζει. Πρόκειται για τον κορυφαίο παίκτη 3×3 στον κόσμο αυ τή τη στιγμή με 737 παιχνίδια στο ενεργητικό του, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον… συντοπίτη του Ντούσαν Ντόμοβιτς Μπουλούτ.

Σίγουρα, δεν είναι η μόνη ομάδα ή ο μόνος παίκτης που θα κλέψουν την παράσταση. Οι 16 ομάδες, από 15 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Athina ΔΕΗ από την Ελλάδα, είναι έτοιμες να προσφέρουν θέαμα με μια διαφορετική εκδοχή του μπάσκετ, πιο γρήγορη, πιο δυναμική να κλέβει την παράσταση που έχει φτάσει ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 2028 στο Λος Άντζελες είναι έτοιμο να ισχυροποιήσει τη θέση του με περισσότερες ομάδες!

Οι όμιλοι

Α’ Όμιλος: Ub (Σερβία), Warsaw (Πολωνία), Rio (Βραζιλία)

Β’ Όμιλος: Miami (ΗΠΑ), Shinjuku SS (Ιαπωνία), Athina ΔΕΗ (Ελλάδα)

Γ’ Όμιλος: Amsterdam RABOBANK (Ολλανδία), London (Μ. Βρετανία), QD ROA/1*

Δ’ Όμιλος: Toulouse (Γαλλία), Fuengirola (Ισπανία), QD RO-B/1*

*Qualification draw Overview: Kandava Turiba (Λετονία)/Pirot (Σερβία)/Tel Aviv Royce (Ισραήλ) και Akademija VDU (Λιθουανία)/Kuala Lumpur (Μαλαισία)/Kutaisi (Γεωργία)

Το πρόγραμμα

31/7

09.30 Kandava Turiba-Tel Aviv Royce

09.55 Akademija VDU-Kutaisi

10.20 Pirot-Tel Aviv Royce

10.45 Kuala Lumpur-Kutaisi

11.10 Kandava Turiba-Pirot

11.35 Akademija VDU-Kuala Lumpur

12.00 Session Break

17.00 Toulouse-QD B/1

17.25 Amsterdam RABOBANK-QD A/1

17.50 Miami-Athina ΔΕΗ

18.15 Ub-Rio

18.40 Toulouse-Fuengirola

19.05 Amsterdam RABOBANK-London

19.30 Miami-Shinjuku SS

20.15 Ub-Warsaw

20.40 Fuengirola-QD B/1

21.05 London-QD A/1

22.00 Shinjuku SS-Athina ΔΕΗ

22.25 Warsaw-Rio

1/8

Θα διεξαθούν οι προμιτελικοί, ημιτελικοί και τελικοί. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 18.00 και οι απονομές αναμένεται να γίνουν λίγο μετά τις 22.00.