Τρεις συλλήψεις για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας με θύμα έναν 67χρονο

Σε τρεις συλλήψεις για την φονική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό 67χρονο, προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτη, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Mega, καταγράφεται καρέ-καρέ η μεγάλη έκρηξη. Ένα λεπτό πριν από τη μία και μισή μετά το μεσημέρι. Ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη στο εργοστάσιο αναστατώνει ολόκληρη την Κορινθία. Ένας 67χρονος εργάτης χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος ήταν ο άνθρωπος που έκανε εργασίες εκείνη την ώρα. Εντός εργοστασίου βρίσκονταν και τέσσερις ακόμα εργαζόμενοι, που πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή.

Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο. Υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι, δίχως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μια ομάδα δασοκομάντος, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε και η σορός του άτυχου εργάτη.

«Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον πρέπει να γίνονταν εργασίες με ηλεκτροκόλληση. Η δεξαμενή που ‘έσκασε’ είχε 13 τόνους ξύδι μέσα, το οποίο είχε περιεκτικότητα 15% περίπου σε οινόπνευμα», είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορινθίας.

Η επίσημη ανακοίνωση έχει ως εξής: Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση των αιτιών έκρηξης και πυρκαγιάς που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στην Κορινθία, περί ώρα 13:36, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Πηγή: newsit.gr