Παραίτηση Μαλντίνι και Λεονάρντο μετά την αποτυχία με Πίρλο στην εθνική Ιταλίας

Η υπόθεση ήρθε σε αδιέξοδο όταν ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη του Πίρλο, εξαιτίας της συνεργασίας του με ρωσική στοιχηματική εταιρεία.
Έτσι, η ομοσπονδία άφησε την περίπτωσή του και πήγε στην αναζήτηση άλλης λύσης για τον πάγκο της εθνικής.
Οι Μαλντίνι και Λεονάρντο, που είχαν αναλάβει πρόσφατα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, είχαν προτείνει την επιλογή του Πίρλο, θεωρώντας πως ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να οδηγήσει την «Σκουάντρα Ατζούρα» σε μια νέα αρχή. Μετά την αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα πόστα τους.
🚨 Chaos inside the Italy national team. 😳— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2026
Paolo Maldini has resigned as Italy's sporting director just two weeks after taking the job. 🇮🇹💥
The tension came after the FIGC decided against appointing Andrea Pirlo as head coach, with concerns linked to his alleged connection to… pic.twitter.com/B32yTCvBlJ