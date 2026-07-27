Παραίτηση Μαλντίνι και Λεονάρντο μετά την αποτυχία με Πίρλο στην εθνική Ιταλίας

Σημαντικές εξελίξει στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, αφού οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο αποχώρησαν από τους ρόλους που είχαν αναλάβει στην ομοσπονδία, ύστερα από την οριστική μη ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Αντρέα Πίρλο.

Η υπόθεση ήρθε σε αδιέξοδο όταν ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό, δεν έδωσε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη του Πίρλο, εξαιτίας της συνεργασίας του με ρωσική στοιχηματική εταιρεία.

Έτσι, η ομοσπονδία άφησε την περίπτωσή του και πήγε στην αναζήτηση άλλης λύσης για τον πάγκο της εθνικής.

Οι Μαλντίνι και Λεονάρντο, που είχαν αναλάβει πρόσφατα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και συμβούλου αντίστοιχα, είχαν προτείνει την επιλογή του Πίρλο, θεωρώντας πως ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να οδηγήσει την «Σκουάντρα Ατζούρα» σε μια νέα αρχή. Μετά την αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα πόστα τους.