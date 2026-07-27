H πρώτη δήλωση του Σέκουλιτς: «Η μέση ηλικία του ρόστερ ήταν κοντά στα 34, λογικό βήμα η ανανέωση»

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς στην πρώτη του δήλωση ως προπονητής της Μπαρτσελόνα σημείωσε πως το πρώτο μέλημά του ήταν η ανανέωση του ρόστερ καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της καταλανικής ομάδας πλησίαζε τα 34 χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο Σερβικό Sportklub:

«Πίστευα ότι η Μπαρτσελόνα είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με έναν νέο προπονητή, αλλά τελικά αυτή η πληροφορία αποδείχθηκε λανθασμένη. Ενδιαφέρονταν για μένα επειδή ο σύλλογος είχε μια ιδέα για μια νέα κατεύθυνση και αναζητούσε έναν προπονητή για να την οδηγήσει. Φαίνεται ότι αναγνώρισαν σε μένα έναν προπονητή με παρόμοιο όραμα.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συζήτηση και συνδεθήκαμε αμέσως. Μίλησα επίσης με τον Χουάν Λαπόρτα, ο οποίος ήθελε να με συναντήσει αυτοπροσώπως, και στη συνέχεια αρχίσαμε να συζητάμε για το συμβόλαιο.

Πάντα πίστευα ότι, χάρη στη δουλειά μου, μια μέρα θα γινόμουν προπονητής ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Μπαρτσελόνα.

Ξέρω ποια είναι η ιδέα μου και ξέρω πώς να την εφαρμόσω. Η κύρια επιθυμία μου είναι να πείσω τους παίκτες να υπερασπίζονται τα χρώματα του συλλόγου με αυταπάρνηση, αγωνιστικό πνεύμα και δίψα για κατακτήσεις τίτλων. Η ομάδα σχηματίστηκε με αυτή την ιδέα κατά νου.

Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ ήταν αρκετά υψηλός, γύρω στα 34 χρόνια. Η ανανέωση ήταν το πρώτο λογικό βήμα· η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν μια νέα ώθηση για να ενισχύσει την ταυτότητα και την κουλτούρα του συλλόγου»